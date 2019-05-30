Президент SOCAR: В Азербайджане вырастет добыча газа

30 мая 2019 11:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - До конца 2019 года в Азербайджане прогнозируется рост добычи газа на 20 процентов.

Об этом, как передает Trend, сказал в четверг президент азербайджанской госкомпании SOCAR Ровнаг Абдуллаев на конференции Caspian Oil and Gas в Баку.

По словам президента SOCAR, в 2018 году добыча газа значительно возросла, и эта тенденция будет продолжаться в последующие годы.

Далее говоря о зарубежных инвестициях компании, Абдуллаев сказал, что SOCAR является крупнейшим инвестором в Турции.

"До сегодняшнего дня, мы инвестировали 15 миллиардов в экономику Турции, в дальнейшем, планируется увеличить этот показатель до 19,5 миллиарда долларов", - сказал Абдуллаев.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

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