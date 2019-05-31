SOCAR увеличила объемы бурения

31 мая 2019 17:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2018 году азербайджанская госкомпания SOCAR увеличила объем буровых работ, общая проходка составила более 160 тысяч метров.

Об этом, как передает Trend, сказал в пятницу вице-президент азербайджанской госкомпании SOCAR по разработке месторождений Яшар Лятифов на конференции Caspian Oil and Gas в Баку.

По словам Лятифова, в 2015-2016 годах этот показатель составил 110 тысяч метров.

"Хотя количество скважин не изменилось, средняя глубина каждой отдельно взятой скважины почти удвоилась - с 1,2 тысячи до 1,9 тысячи", - сказал он.

В отеле Bilgah Beach Hotel сегодня продолжается начавшаяся вчера двухдневная конференция "Caspian Oil and Gas". В ней участвуют руководители высокого уровня компаний, задействованных в энергосекторе, которые обсуждают ключевые нефтегазовые проекты каспийского региона и обеспечение энергетической безопасности.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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