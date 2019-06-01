SOCAR рассчитывает поставлять 4 млрд кубометров газа потребителям в Турции

БАКУ/Trend/- Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR рассчитывает поставлять ежегодно 4 миллиарда кубометров газа потребителям в Турции с 2020 года.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал Reuters глава SOCAR Turkey Energy Заур Гахраманов.

По словам Гахраманова, SOCAR получила окончательные одобрение на сделку по приобретению газовых сетей в турецких промышленных городах Кайсери и Бурса у германского EWE Turkey Holding 27 мая и завершит ее к середине июня.

Поставки газа с гигантского азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах-Дениз» в Турцию через Трансанатолийский газопровод (TANAP) в 2019 году достигнут 3 миллиардов кубометров, а в 2020 году удвоятся.

Напомним, что EWE Turkey Holding в рамках процесса оптимизации продала свои активы - Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji и Millenicom азербайджанской SOCAR в начале этого года.

EWE Turkey Holding работает в Турции с 2007 года и является четвертым крупнейшим поставщиком природного газа в Турции. В 2017 году оборот компании составлял почти 2,4 миллиарда турецких лир

В Турции SOCAR представлена дочерней компанией SOCAR Turkey Energy, которая до сегодняшнего дня инвестировала в экономику этой страны свыше 14 миллиардов долларов. Штат сотрудников компании в Турции составляет пять тысяч человек, а ежегодный экспортный потенциал достигает трех миллиардов долларов. В числе текущих активов SOCAR в Турции – нефтехимический комплекс Petkim, нефтеперерабатывающий завод STAR, порт Petlim.

(Автор: Ляман Зейналова)

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