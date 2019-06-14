Equinor обсудила с SOCAR разработку "Карабаха"

14 июня 2019 16:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В июле компании SOCAR и ее партнер по разведке и разработке месторождения “Карабах” ознакомятся с ходом работ по реконструкции буровой установки, которая будет бурить оценочную разведочную скважину на месторождении. Они также ознакомятся с ходом дел по созданию будущей инфраструктуры на «Карабахе», в том числе и будущей добывающей платформы, сообщает Trend со ссылкой на госкомпанию.

В сообщении говорится, что после завершения всех согласований, стороны перейдут к практическим делам по установке платформы на море.

Во время встречи президента SOCAR Ровнага Абдуллаева с вице- президентом Equinor Керри Лохарта были обсуждены работы, до сих пор проведенные по проекту.

13 марта азербайджанская компания Caspian Drilling Company (CDC) и норвежская Equinor подписали контракт на проведение буровых работ.

В соответствии с условиями, CDC пробурит для Equinor две скважины на месторождении "Карабах".

Equinor и SOCAR участвуют в разработке месторождения "Карабах" на паритетных началах на основе контракта risk-service, подписанного в 2018 году. Equinor также подписала с SOCAR контракт по разведке и будущему разделу продукции с соседних площадей «Дан-Улдузу-Ашрафи-Айпара».

Отметим, что нефтегазовое месторождение "Карабах", открытое в 2000 году, расположено в 130 километрах к востоку от Баку. Начальные запасы нефти месторождения оцениваются в 100 миллионов тонн.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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