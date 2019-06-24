Министр энергетики Азербайджана принял участие в VI Форуме будущих лидеров Мирового нефтяного совета

24 июня 2019 18:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Парвиз Шахбазов принял участие в VI Форуме будущих лидеров Мирового нефтяного совета, проведенном при организационной поддержке Всемирного нефтяного совета и министерства энергетики России, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство энергетики.

Выступая на тему «Энергетическая трансформация, энергетическая карта будущего», министр рассказал о восстанавливаемой энергии и тенденциях в мире по энергетической эффективности, как основных движущих силах энергетической трансформации, предпринимаемых в Азербайджане шагах и предстоящих задачах.

Министр подчеркнул, что наряду с колебаниями цен на нефть, растет выброс в атмосферу тепличных (парниковых) газов: «В последние годы, при переходе на низкоуглеродную энергию усиливается роль природного газа, но здесь на передний план выходят такие вопросы, как энергетическая безопасность, источники и маршруты диверсификации. В сегодняшних реалиях мировой энергосистемы только восстанавливаемая энергия выступает как универсальный источник, создающий возможность каждому обеспечивать свою энергетическую и экологическую безопасность.

«В отличие от углеводородов, этот потенциал есть везде. Используя его, государства могут превратиться в энергетическую страну и быть энергетически независимыми, а также обеспечивать надежную защиту от загрязнения окружающей среды», - сказал Шахбазов.

По словам министра, глобальная энергетическая трансформация сыграет важную роль в изменении геополитической карты 21-го века, которая будет сильно отличаться от карты, существующей более 100 лет и сформированной на основе традиционных источников энергии.

Шахбазов отметил роль Азербайджана в составлении энергетической карты мира, вклад Южного газового коридора в декарбонизацию континента.

В рамках форума Шахбазов встретился с главой минэнерго России Александром Новаком. На встрече обсуждались вопросы энергетического сотрудничества по электроэнергетическому, нефтегазовому направлениям между странами, прошли консультации в рамках формата сотрудничества ОПЕК+.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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