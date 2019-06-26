В Азербайджане сократилось производство нефтепродуктов

БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2019 года производство нефтепродуктов в Азербайджане в суммарном выражении составило около 1,26 миллиарда манатов, что на 2,7 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.
В настоящее время в связи с ростом потребления топлива в Азербайджане госкомпания SOCAR - единственный в стране производитель нефтепродуктов - проводит работу по модернизации имеющихся перерабатывающих мощностей.
В 2018 году в Азербайджане были произведены 4,76 миллиона тонн нефтепродуктов против 4,65 миллиона тонн, произведенных в 2017 году.
Сводная таблица производства нефтепродуктов в Азербайджане:
|
Производство нефтепродуктов
|
Январь-апрель 2019 года (в тыс. тонн)
|
Январь-апрель 2018 года (в тыс. тонн)
|
Разница (в %)
|
Автомобильный бензин
|
499,8
|
521,7
|
95,8
|
Нафта
|
136,4
|
92,2
|
147,9
|
Керосин
|
254,4
|
247,7
|
102,7
|
Дизельное топливо
|
885,9
|
850,2
|
104,2
|
Мазут
|
32,8
|
30,1
|
109,0
|
Смазочные масла
|
6,8
|
29,1
|
23,4
|
Нефтяной битум
|
72,8
|
118,8
|
65,1
|
Нефтяной кокс
|
102,0
|
110,2
|
92,6
Официальный курс на 26 июня составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)
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