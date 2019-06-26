В Азербайджане сократилось производство нефтепродуктов

26 июня 2019 15:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2019 года производство нефтепродуктов в Азербайджане в суммарном выражении составило около 1,26 миллиарда манатов, что на 2,7 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.

В настоящее время в связи с ростом потребления топлива в Азербайджане госкомпания SOCAR - единственный в стране производитель нефтепродуктов - проводит работу по модернизации имеющихся перерабатывающих мощностей.

В 2018 году в Азербайджане были произведены 4,76 миллиона тонн нефтепродуктов против 4,65 миллиона тонн, произведенных в 2017 году.

Сводная таблица производства нефтепродуктов в Азербайджане:

Производство нефтепродуктов

Январь-апрель 2019 года (в тыс. тонн)

Январь-апрель 2018 года (в тыс. тонн)

Разница (в %)

Автомобильный бензин

499,8

521,7

95,8

Нафта

136,4

92,2

147,9

Керосин

254,4

247,7

102,7

Дизельное топливо

885,9

850,2

104,2

Мазут

32,8

30,1

109,0

Смазочные масла

6,8

29,1

23,4

Нефтяной битум

72,8

118,8

65,1

Нефтяной кокс

102,0

110,2

92,6

Официальный курс на 26 июня составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Горнодобывающая отрасль Азербайджана обеспечила значительный рост
Экономика 21 июня 10:31
ВВП Азербайджана за 5 месяцев вырос в сравнении с тем же периодом прошлого года
Экономика 19 июня 16:52
В Казахстане растет производство и падает импорт бензина
Энергетика 17 июня 13:32
Азербайджан увеличил производство нефтепродуктов
Энергетика 29 мая 07:00
Азербайджан увеличил производство нефтепродуктов
Энергетика 22 мая 16:38
На месторождении «Кашаган» восстановлена добыча нефти
Энергетика 20 мая 14:33
Лента новостей
В Казахстане увеличивается количество проектов ГЧП
Бизнес 16:07
В Грузии выполнили еще одно требование протестующих
Грузия 16:04
Минтруда Азербайджана привлечет услуги по строительству
Тендеры 16:03
Предприятие минсельхоза Казахстана закупает насосы
Тендеры 16:01
Азербайджан и ОАЭ намерены сотрудничать в сфере труда и соцзащиты - министр (ФОТО)
Экономика 15:58
TВС Bank комментирует темпы туризма в Грузии
Бизнес 15:33
Пожар на Зыхском шоссе в Баку потушен
Происшествия 15:24
Министр обороны Грузии комментирует планы сотрудничества с НАТО
Грузия 15:20
Госфонд соцзащиты Азербайджана закупает машины и оборудование
Тендеры 15:18