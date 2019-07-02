Азербайджан почти вдвое нарастил экспорт газа

БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2019 года Азербайджан экспортировал 4,9 миллиарда кубометров газа, что в 1,8 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend в субботу со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК).

По данным отчета, в денежном выражении объем экспорта составил 871,6 миллиона долларов (рост в 1,7 раза).

За прошлый год страна экспортировала 7,9 миллиарда кубометров газа стоимостью 1,5 миллиарда манатов.

Всего за январь-май общий объем экспорта из Азербайджана в денежном выражении составил 8,6 миллиарда долларов, что на 14,4 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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