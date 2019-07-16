Шефчович: К 2022 году энергетическая система ЕС должна быть более устойчивой к возможным сбоям

16 июля 2019 12:38 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - К 2022 году энергетическая система Европейского союза (ЕС) должна стать более устойчивой к возможным сбоям. Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал в интервью ICIS вице-президент Европейской комиссии по энергетическому союзу Марош Шефчович.

Вице-президент сказал, что стратегия ЕС по энергетическому союзу, принятая в 2015 году, поставила некоторые из самых амбициозных целей во всем мире в отношении обеспечения потребителей чистой энергией и обеспечения интеграции рынков электричества и газа.

Четыре года спустя ключевые проекты реализуются вовремя, и к 2022 году энергетическая система ЕС должна быть более устойчивой к возможным сбоям или потрясениям, сказал вице-президент. К тому времени государства-члены должны иметь доступ к трем источникам газа, добавил Шефчович.

По словам вице-президента, полная интеграция рынков и декарбонизация в процессе модернизации энергетического сектора остаются главными задачами для новой администрации Европейского Союза.

«Энергетический союз ЕС только становится реальностью, но превосходит наши ожидания - мы открыли свободный поток [электричества и природного газа] больше, чем ожидалось», - сказал Шефчович.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
11 членов ЕС в состоянии получать СПГ через терминалы - Шефчович
Энергетика 12:22
Шефчович: ЕС и Турция оказали огромную помощь в реализации «Южного газового коридора»
Точка зрения 11:48
Евросоюз продлил санкции против КНДР
Европа 02:25
ЕС приостановил диалог с Турцией и сократил объем помощи из-за ее действий в ИЭЗ Кипра
Европа 00:40
Малайзия подаст иск в ВТО против ЕС из-за ограничений на пальмовое масло
Другие страны 15 июля 13:35
Додон заверил США, что сохранит в силе соглашение об ассоциации с ЕС
Европа 13 июля 21:48
Лента новостей
Долг Грузии в июне увеличился
Финансы 13:34
Азербайджан значительно увеличил экспорт газа
Экономика 13:34
Азербайджан увеличивает объемы экспорта
Бизнес 13:33
"Азерсу" планирует завершить проект водоснабжения "Ени Гюнешли" до конца месяца
Общество 13:33
Азербайджан нарастил экспорт нефти
Экономика 13:24
Афганистан вложил в экономику Азербайджана $1,5 млн - замминистра
Экономика 13:22
Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
Общество 13:17
Турция направит еще один корабль для геологоразведочных работ в Восточном Средиземноморье - Чавушоглу
Турция 13:17
Подписан протокол по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Афганистаном
Экономика 13:16