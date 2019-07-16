Шефчович: К 2022 году энергетическая система ЕС должна быть более устойчивой к возможным сбоям

БАКУ/Trend/ - К 2022 году энергетическая система Европейского союза (ЕС) должна стать более устойчивой к возможным сбоям. Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал в интервью ICIS вице-президент Европейской комиссии по энергетическому союзу Марош Шефчович.

Вице-президент сказал, что стратегия ЕС по энергетическому союзу, принятая в 2015 году, поставила некоторые из самых амбициозных целей во всем мире в отношении обеспечения потребителей чистой энергией и обеспечения интеграции рынков электричества и газа.

Четыре года спустя ключевые проекты реализуются вовремя, и к 2022 году энергетическая система ЕС должна быть более устойчивой к возможным сбоям или потрясениям, сказал вице-президент. К тому времени государства-члены должны иметь доступ к трем источникам газа, добавил Шефчович.

По словам вице-президента, полная интеграция рынков и декарбонизация в процессе модернизации энергетического сектора остаются главными задачами для новой администрации Европейского Союза.

«Энергетический союз ЕС только становится реальностью, но превосходит наши ожидания - мы открыли свободный поток [электричества и природного газа] больше, чем ожидалось», - сказал Шефчович.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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