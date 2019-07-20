В Узбекистане обсудили планы ускорения строительства газопровода Центральная Азия – Китай

БАКУ /Trend/ - Крупная нефтяная компания Узбекистана "Узбекнефтегаз" совместно с делегацией китайской национальной компании по разведке и разработке нефти и газа CNODC обсудили возможность ускорения строительства четвертой линии газопровода Центральная Азия – Китай, сообщает Trend в субботу со ссылкой на пресс-службу "Узбекнефтегаз".

"В повестку дня также вошло обсуждение вопросов по определению объемов поставки узбекского газа, транспортируемого через этот объект", — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что недавно "Узбекнефтегаз" сообщил о начале подготовки проекта строительства четвертой нитки узбекского участка газопровода ЦА – Китай. Работа ведется совместно с китайской корпорацией CNPC, группа экспертов работает над внедрением международных стандартов при строительстве объекта.

Новая линия газопровода Центральная Азия – Китай общей протяженностью около тысячи километров не будет повторять путь трех других линий и пройдет по территории пяти стран — Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Китая.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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