Румыния строит трубопровод для подключения к "Южному газовому коридору"

БАКУ /Trend/ - Газопроводная компания Румынии "Трансгаз" строит газопровод ROHUAT для подключения к "Южному газовому коридору", сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Как сообщается, компания завершила работы почти посередине участка трубопровода ROHUAT на территории Румынии, и затраты на реализацию первого этапа проекта составили 560 миллионов евро.

"Трансгаз" проложила 215 километров 550-километрового трубопровода.

"Трубопровод ROHUAT соединит Болгарию, Румынию, Венгрию и Австрию для транспортировки газа из региона Черного моря в Центральную Европу. Участок трубопровода на территории Румынии также позволит транспортировать газ с основных месторождений газа Черного моря, открытых в последние годы. ROHUAT также обеспечит связь с другими крупными проектами газотранспортной инфраструктуры, как "Южный газовый коридор". Максимальная ежегодная пропускная способность ROHUAT составит 1,5 миллиарда кубометров в Болгарию и 4,4 миллиарда кубометров в Венгрию", - говорится в сообщении.

Отметим, что проект "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки добываемого в рамках разработки месторождения "Шахдениз-2" азербайджанского газа через Турцию в Европу.

Основными компонентами проекта являются: "Шахдениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров. Кроме того, шесть миллиардов кубометров азербайджанского газа будут поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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