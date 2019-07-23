"Дочка" крупной российской компании построит в Казахстане СЭС при поддержке ЕАБР

БАКУ /Trend/ - Евразийский банк развития (ЕАБР) выделил финансирование ТОО «Хевел Казахстан» для приобретения права на строительство и последующую эксплуатацию солнечной электростанции (СЭС) в Казахстане, сообщает Trend во вторник со ссылкой на пресс-службу банка.

ЕАБР выделил финансирование ТОО «Хевел Казахстан» для приобретения 95 процентов доли в уставном капитале ТОО «KB Enterprises». Кредитные средства предоставлены головной компании ТОО «Хевел Казахстан» — ООО «Авелар Солар Технолоджи» (Россия).

Как отмечается, «KB Enterprises» владеет правами на строительство и последующую эксплуатацию СЭС «Нура» мощностью 100 МВт вблизи поселка Кабанбай батыра в Акмолинской области Казахстана.

Благодаря финансированию ЕАБР, дочерняя структура группы компаний «Хевел» увеличила портфель проектов в Казахстане до 178 МВт, и приступила к строительству 108 МВт мощностей солнечной электростанции. Для строительства компания планирует использовать в том числе собственные гетероструктурные солнечные модули, производимые на российских предприятиях.

Сообщается, что в 2020 году солнечные электростанции совокупной мощностью 108 МВт начнут вырабатывать энергию, которая будет поставляться через электрическую сеть АО KEGOC на оптовый рынок Казахстана.

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей.

Группа компаний «Хевел», основанная в 2009 году, является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. С 2014 года компания построила 414 МВт сетевой солнечной генерации в республиках Алтай, Башкортостан, Бурятия, а также в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской и Саратовской областях. Общий объем проектов сетевой генерации до 2022 года составляет 907,5 МВт.

Официальный курс на 22 июля - 384.75 KTZ/USD.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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