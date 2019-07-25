SOCAR купила новые газопроводы в Грузии

25 июля 2019 15:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана в Грузии - SOCAR Georgia Gas - приобрела 94 новых газопроводных участка сети, сообщает в четверг Trend.

Информацию подтвердили Trend в SOCAR Georgia.

Согласно информации, решением правительства Грузии газопроводы проданы компании за 8,3 миллиона долларов.

Сеть газопроводов охватывает всю Грузию, большинство из них находятся в Зестафонском, Каспском и Ланчхутском районах.

По условиям сделки, SOCAR Georgia Gas полностью оплатит стоимость приобретенной недвижимости в течение 18 лет.

Официальный курс на 25 июля составляет 2,89 GEL/USD.

(Автор: Тамилла Мамедова)

Twitter: @Mila61979356

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