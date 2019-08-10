В ПО "Азеригаз" произошли кадровые изменения

БАКУ /Trend/ - Приказом гендиректора производственного объединения "Азеригаз" Акбара Гаджиева в структуре компании произведен ряд кадровых изменений.

Как сообщает Trend в субботу со ссылкой на ПО, Халиг Ислам оглу Намазов освобожден от должности начальника Хачмазского регионального газоэксплуатационного управления и назначен начальником Шамкирского регионального газоэксплуатационного управления.

Гусейн Гюльмамед оглу Ширинов освобожден от должности начальника Лянкяранского регионального газоэксплуатационного управления и назначен начальником Тертерского регионального газоэксплуатационного управления.

Азер Фахраддин оглу Мусаев освобожден от должности начальника Тертерского регионального газоэксплуатационного управления и назначен начальником Лянкяранского регионального газоэксплуатационного управления.

(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Эльдар Джанашвили)

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