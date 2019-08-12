Сбербанк: “Турецкий поток” может быть подключен к TAP

БАКУ /Trend/ - Проект "Турецкий поток" в будущем может быть подключен к Трансадриатическому трубопроводу (TAP), сказал Trend старший аналитик по нефтегазовому сектору Сбербанка Андрей Громадин.

Как отметил Громадин, в текущей конфигурации "Турецкий поток" нацелен на поставки газа на турецкий рынок и на восточно-европейские страны - Болгария, Сербия, Венгрия.

"Кооперация с другими проектами (в том числе ТАР) пока не предусматривается, но, на наш взгляд, возможна в будущем, если спрос на целевых рынках будет ниже запланированного", - сказал аналитик, имея в виду возможность ослабления спроса в странах Западной Европы. В первую очередь, это Германия и Австрия, являющиеся основными рынками продажи газа для "Газпрома".

В настоящий момент ТАР проводит маркет-тест с целью определения интереса со стороны потенциальных перевозчиков, на основе чего планируется довести мощность линии до 20 миллиардов кубометров природного газа в год.

Первоначальная мощность TAP составляет 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в конце 2020 - начале 2021 года первый азербайджанский газ попал в Европу. Проект на данный момент завершен более чем на 88 процентов.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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