В Азербайджане в этом году газифицировано 179 зданий

14 августа 2019 12:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с Указом Президента Азербайджана от 19 февраля 2019 года "Об упрощении выдачи разрешения на эксплуатацию некоторых многоквартирных зданий", ПО "Азеригаз" предприняло меры для оперативного решения вопросов, вытекающих из этого указа.

Как сообщили Trend в среду в Объединении, до начала августа текущего года газом были обеспечены 11786 квартир в 179 зданиях, только в июле - 3072 квартиры в 35 зданиях.

В рамках этих работ сотрудники "Азеригаз" проводили регулярные встречи с представителями компаний-застройщиков жилых зданий, не обеспеченных или не полностью обеспеченных газом. Были даны соответствующие предложения по оказанию необходимой помощи в устранении возникших проблем.

(Автор: Эльчин Мехдиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В ПО "Азеригаз" произошли кадровые изменения
Энергетика 10 августа 10:22
В праздничные дни газовый оператор Азербайджана будет работать в усиленном режиме
Общество 9 августа 14:47
В некоторых местах Хатаинского района Баку ограничена подача газа
Общество 8 августа 18:31
В Баку автомобиль попал в яму, выкопанную для ремонта газовой трубы (ФОТО)
Происшествия 8 августа 17:44
Сильный ветер в Азербайджане повалил дерево на газовую линию
Происшествия 5 августа 19:23
В результате ДТП в Губе часть населения осталась без газа (ФOTO)
Происшествия 5 августа 15:29
Лента новостей
В Турции за три дня произошли 30 лесных пожаров
Турция 12:52
ТОП - 10 страховых компаний Азербайджана по уставному капиталу
Финансы 12:46
Президент Ирана оценил намерения США создать коалицию в Персидском заливе
Иран 12:40
Фондовый рынок Китая отреагировал ростом индексов на решение США по пошлинам
Другие страны 12:37
Азербайджанский оркестр народных инструментов выступит под управлением народного артиста России
Культура 12:30
Fitch присвоило узбекскому банку рейтинг «BB-», прогноз «Стабильный»
Финансы 12:23
Истинное лицо местных "демократов": они присвоили десятки миллионов долларов - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Политика 12:19
Посол Китая: Пекин ценит сотрудничество с Москвой в сфере безопасности
Другие страны 12:19
Министр обороны Азербайджана посетил строящиеся объекты в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
Нагорно-карабахский конфликт 12:17