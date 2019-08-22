Завершены земляные работы в рамках строительства микротоннеля для TAP

22 августа 2019 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завершены земляные работы в рамках строительства микротоннеля для Трансадриатического трубопровода (TAP) в Мелендуньо (Италия), сообщает Trend в пятницу со ссылкой на консорциум TAP.

Общий прогресс в работе в настоящее время приближается к 90 процентам, и значительная часть земли вдоль маршрута TAP была восстановлена, говорится в сообщении.

"Мониторинг морского дна в рамках строительства микротоннеля позволил узнать больше об экосистеме у побережья Мелендуньо. Специальная технология будет использована для обеспечения прокладки трубопровода вдоль трассы. Подводная лодка с дистанционным управлением будет передавать в реальном времени необходимую информацию для работы трубоукладочного судна", - говорится в сообщении.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году, с тем, чтобы в тот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода 878 километров, из которых 550 километров пройдут по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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