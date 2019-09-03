Туркменистан проводит работу по наращиванию производительности ТЭК

БАКУ /Trend/ - Все отрасли отечественного топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Туркменистана, в который вкладываются колоссальные инвестиции, должны наращивать свою производительность, сообщает Trend во вторник со ссылкой на туркменские СМИ.

Об этом сказал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе рабочего совещания, проведенного в понедельник с участием руководителей нефтегазового комплекса и губернатором Ашхабада.

На совещании были рассмотрены ход подготовки к празднованию Дня независимости, а также ряд других вопросов.

Подчеркнув важность формирования многовекторных маршрутов экспорта туркменских энергоресурсов на мировой рынок, усиления темпов реализации проекта строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, Бердымухамедов заострил внимание на том, что проводимая на данном направлении работа должна осуществляться на комплексной основе.

Глава государства указал на то, что все отрасли ТЭК, используя создаваемые возможности, должны наращивать свою производительность.

Обращаясь к вице-премьеру Мыратгелди Мередову и генеральному директору Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов Батыру Аманову, президент акцентировал внимание на необходимости на научной основе подходить к вопросам наращивания объёмов продукции нефтепереработки, активного внедрения цифровых технологий в нефтегазовом комплексе, повышения его экспортных возможностей, дав на этот счёт ряд поручений.

(Автор: Фахри Вакилов)

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