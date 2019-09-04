В пяти районах Азербайджана будет приостановлено газоснабжение

4 сентября 2019 10:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 10:00 и до завершения работ в пяти районах Азербайджана будет приостановлено газоснабжение, сообщает в среду Trend со ссылкой на ПО «Азеригаз».

Подача газа будет приостановлена в несколько сел и поселков Бейлаганского района в связи с выполнением сезонных работ, в поселках Мушфигабад и 28 Мая Абшеронского района будут проводиться работы по подсоединению на газовых линиях. Также в связи с наладочными работами на измерительных участках будут перебои в подаче газа группы абонентов Гаджигабульского и Ширванского районов.

Кроме того, сегодня с 10:00 и до завтрашнего дня не будет газа в нескольких населенных пунктах Агстафинского района

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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