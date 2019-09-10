ENGIE передала часть контракта на поставки газа с "Шах Дениз" компании Shell (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ENGIE, Shell, Азербайджанская газоснабжающая компания и азербайджанская госкомпания SOCAR договорились о частичной передаче контракта ENGIE (Gaz de France) на поставки газа с месторождения "Шах Дениз" в Европу компании Shell Energy Europe Limited, сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.

Соглашение о передаче, подписанное пятого сентября, предусматривает поставки азербайджанского газа в Италию после завершения строительства Трансадриатического газопровода (TAP).

Контракты сроком на 25 лет на продажу газа в Европу были подписаны в 2013 году с 9 компаниями, включая вышеназванные. В сообщении не указано, какую часть контракта на продажу ENGIE передаст Shell. Однако известно, что и до этой сделки Англо-голландский гигант законтрактовал самую значительную порцию из общего объема в 10 миллиардов кубометров газа в год, предназначенного для европейского рынка.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в том же году первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров — Албании, 105 километров — по дну Адриатического моря и восемь километров — по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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