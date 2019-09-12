Министры стран ОПЕК+ могут вернуться к вопросу об усилении сокращения добычи нефти

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ на встрече в четверг в столице ОАЭ обсудят прогнозы на 2020 год, согласно которым рост добычи в странах, не входящих в картель, в следующем году может вдвое превысить темпы роста глобального спроса. Чтобы избежать угрозы переизбытка на рынке нефти, министрам, возможно, придется оценить сценарии дополнительного сокращения добычи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сделка о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, известная как соглашение стран ОПЕК+, работает с начала этого года. В июле ее продлили еще на девять месяцев - до конца марта 2020 года. По мнению экспертов и наблюдателей, соглашение помогает удерживать хрупкий баланс на рынке в условиях геополитических трений и нарастающей неопределенности в мировой экономике.

И хотя до конца истечения действия договоренностей остается еще шесть месяцев, факторы нестабильности, такие как тарифные войны между США и Китаем, Brexit, ослабление валют развивающихся стран, могут повлиять на рынок нефти еще до конца этого срока. По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), замедление темпов глобальной экономики может привести к затовариванию рынка нефти уже в начале 2020 года, даже с учетом действия соглашения ОПЕК+.

Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо, общаясь с журналистами в кулуарах Мирового нефтяного конгресса во вторник, говорил, что эффект торговых войн на экономику переоценен. Однако в своем отчете, опубликованном на следующий день, ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть до 1 млн б/с на 2020 год, тогда как рост добычи в странах, не входящих в ОПЕК, будет расти в следующем году темпами 2,25 млн б/с, главным образом в связи с продолжающейся сланцевой революцией в США.

По словам Баркиндо, основной темой встречи в четверг станет оценка перспектив на 2020 год.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.