Министры стран ОПЕК+ могут вернуться к вопросу об усилении сокращения добычи нефти

12 сентября 2019 02:10 (UTC+04:00)

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ на встрече в четверг в столице ОАЭ обсудят прогнозы на 2020 год, согласно которым рост добычи в странах, не входящих в картель, в следующем году может вдвое превысить темпы роста глобального спроса. Чтобы избежать угрозы переизбытка на рынке нефти, министрам, возможно, придется оценить сценарии дополнительного сокращения добычи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сделка о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, известная как соглашение стран ОПЕК+, работает с начала этого года. В июле ее продлили еще на девять месяцев - до конца марта 2020 года. По мнению экспертов и наблюдателей, соглашение помогает удерживать хрупкий баланс на рынке в условиях геополитических трений и нарастающей неопределенности в мировой экономике.

И хотя до конца истечения действия договоренностей остается еще шесть месяцев, факторы нестабильности, такие как тарифные войны между США и Китаем, Brexit, ослабление валют развивающихся стран, могут повлиять на рынок нефти еще до конца этого срока. По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), замедление темпов глобальной экономики может привести к затовариванию рынка нефти уже в начале 2020 года, даже с учетом действия соглашения ОПЕК+.

Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо, общаясь с журналистами в кулуарах Мирового нефтяного конгресса во вторник, говорил, что эффект торговых войн на экономику переоценен. Однако в своем отчете, опубликованном на следующий день, ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть до 1 млн б/с на 2020 год, тогда как рост добычи в странах, не входящих в ОПЕК, будет расти в следующем году темпами 2,25 млн б/с, главным образом в связи с продолжающейся сланцевой революцией в США.

По словам Баркиндо, основной темой встречи в четверг станет оценка перспектив на 2020 год.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан и Россия обсудили сотрудничество в сфере энергетики - министерство (ФОТО)
Энергетика 11 сентября 19:17
Казахстан нарастит объем добычи нефти в 2020 году
Энергетика 11 сентября 16:32
Минэнерго США понизило прогнозы по добыче нефти в Казахстане
Энергетика 11 сентября 12:17
Азербайджан продолжает выполнять обязательства перед ОПЕК+
Энергетика 9 сентября 13:51
Объем добычи газа в Казахстане превысил запланированный показатель
Энергетика 5 сентября 14:15
Объем добычи нефти в Казахстане превысит 100 млн тонн
Энергетика 5 сентября 13:14
Лента новостей
Претенденты на пост президента США от Демократической партии проведут теледебаты
США 01:48
Сирены воздушной тревоги прозвучали на юге Израиля близ границы с сектором Газа
Израиль 01:32
Путин встретится с Нетаньяху в Сочи
Россия 01:09
Трамп заявил, что Ирану надо "забыть" об обогащении урана
Иран 00:38
Трое помощников Болтона подали в отставку вслед за ним
США 00:10
Иракское ополчение заявило, что сбило беспилотник на востоке страны
Арабские страны 11 сентября 23:52
В Турции задержано более 180 нелегалов
Турция 11 сентября 23:37
Трамп пообещал решить проблему с вейпами
США 11 сентября 23:13
Замминистра: Азербайджан и Польша планируют взаимно улучшить условия доступа предпринимателей к рынкам (Эксклюзив)
Бизнес 11 сентября 23:00