Хикмет Гаджиев: Азербайджан готов рассмотреть предложения по транзиту туркменского газа

17 сентября 2019 15:43 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В случае инициативы со стороны импортеров туркменского газа, или самого Ашхабада, Азербайджан может рассмотреть возможность транзита туркменского газа через свою территорию.

Об этом сказал заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, в ходе семинара на тему 25-летия подписания "Контракта века", сообщает во вторник Trend.

«В процессе транспортировки туркменского газа Азербайджан может стать транзитной страной. Но, конечно же, это решение не зависит от Азербайджана, а должно быть принято экспортерами и импортерами. Если такое решение будет принято, Азербайджан может рассмотреть свое участие в качестве транзитера. Однако, конечно, окончательное решение должна принять третья сторона», - сказал Гаджиев.

В свою очередь, замминистра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов отметил, что позиция страны в этом вопросе предельно ясна.

«Что касается Транскаспийского трубопровода [проект, предусматривающий транспортировку туркменского газа в Европу через Азербайджан], я думаю, что позиция Азербайджана предельно ясна, так как здесь речь не идет об азербайджанском газе. Что касается газа, принадлежащего третьим странам, мы определенно готовы помочь с его транзитом в случае, если будет проявлена соответствующая инициатива», - сказал замминистра.

Отметим, что Туркменистан изучает возможность вывода своих энергоносителей на европейский рынок. Для этого необходимо проложить 300-километровый газопровод по дну Каспийского моря до берегов Азербайджана.

Туркменистан заявил о готовности поставлять в Европу до 40 миллиардов кубометров газа в год.

(Авторы: Ляман Зейналова, Эльчин Мехтиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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