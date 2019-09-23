Новые компрессорные станции SOCAR обеспечат газом 15 сел Сиязани

23 сентября 2019 14:06 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - 23 сентября состоялось открытие новых компрессорных станций для сбора попутного газа государственной нефтяной компании SOCAR на территории месторождения Заглы-Зейве в Сиязани, передает Trend со ссылкой на компанию.

Особенность проекта заключается в том, что собранный попутный газ с месторождений после очистки будет направляться на нужды населения. Таким образом, 1,25 тысячи абонентов из 15 близлежащих сел будут обеспечены газом.

Строительство компрессорных станций осуществлено в рамках совместного проекта SOCAR и представительства Программы развития ООН (ПРООН) в Азербайджане «Национальный план действий по сокращению углеродных выбросов в топливно-энергетическом комплексе Азербайджана» (NAMA).

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Мухтар Бабаев, глава представительства ПРООН в Азербайджане Алессандро Фракассетти , вице-президент SOCAR по экологии, руководитель проекта Рафига Гусейнзаде приняли участие в открытии.

В рамках третьего компонента проекта NAMA, нацеленной на поддержку стратегии SOCAR по уменьшению последствий изменения климата, месторождение Заглы-Зейве было выбрано в качестве пилотного участка для сбора и утилизации попутного газа.

Новые компрессоры и сепараторы, системы охлаждения и система онлайн-контроля были установлены на трех действующих пунктах сбора попутного газа, также построен новый газопровод длиной 32 километра. Ежегодно в рамках двухлетнего проекта будет собираться до 6,8 миллиона кубометров попутного газа.

С июля 2015 года SOCAR и азербайджанское представительство ПРООН реализуют проект «Национальный план действий по сокращению углеродных выбросов в топливно-энергетическом комплексе Азербайджана» (NAMA).

Проект NAMA, предусмотренный сроком на пять лет, финансируется Глобальным экологическим фондом (GEF) и ПРООН, и нацелен на поддержку стратегии SOCAR по уменьшению последствий изменения климата

( Автор: Мирсаид Ибрагимзаде )

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