Азербайджанская нефть подорожала

7 октября 2019 10:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста четвертого октября составила 61,25 доллара за баррель, что на 1,09 доллара выше предыдущего показателя, сообщил в понедельник Trend источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 59,76 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем выше на 0,95 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 55 долларов за баррель, что на 1,15 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, четвертого октября составила 58,88 доллара за баррель, что на 1,07 доллара больше предыдущего показателя.

Официальный курс на седьмое октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Мирсаид Ибрагимзаде)

Твиттер: @MirsaidIbrahim1

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