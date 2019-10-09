SOCAR Trading поставила на мировой рынок 1,5 млн тонн казахстанской нефти с начала года – министр

БАКУ/Trend/ - Компания "SOCAR Trading" (торговый дом азербайджанской госкомпании SOCAR) поставила на мировой рынок 1,5 миллиона тонн казахстанской нефти за первые девять месяцев 2019 года.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, выступая на 16-ом заседании Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан.

"В 2018 году посредством SOCAR Trading на мировой рынок было транспортировано свыше 1,6 миллиона тонн казахстанской нефти, а за девять месяцев нынешнего года уже более 1,5 миллиона тонн казахстанской нефти", - сказал он.

Кроме того, как отметил министр, АО «КазТрансГаз» Казахстана заинтересована в транзите сжиженного газа (СПГ) из Казахстана через Азербайджан.

По его словам, на сегодня они готовы поставлять 10-15 тысяч тонн СПГ в месяц.

На данный момент ведется работа по оптимизации тарифов, добавил Шахбазов.

(Автор: Мирсаид Ибрагимзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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