Азербайджанская нефть подешевела

11 октября 2019 10:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста десятого октября составила 61,58 доллара за баррель, что на 0,44 доллара ниже предыдущего показателя, сообщил в пятницу Trend источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 59,65 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем ниже на 0,26 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 54,25 долларов за баррель, что на 0,56 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, девятого октября составила 59,10 доллара за баррель, что на 0,67 доллара меньше предыдущего показателя.

Официальный курс на одиннадцатое октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

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