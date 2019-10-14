SOFAZ огласил объем средств, выделенных на улучшение условий беженцев в 2019 году

14 октября 2019 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В текущем году, Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) потратил 74,9 миллион манатов (44,1 миллиона долларов) на финансирование своего единственного проекта в 2019 году, который был направлен на улучшение социально-жилищных условий беженцев и вынужденных переселенцев, сказали Trend в SOFAZ.

Ожидаемая сумма по итогам 2019 года, заложенная в бюджет Нефтяного Фонда на эти цели, составляет 200 миллионов манатов.

В SOFAZ отметили, что первые расходы Фонда были направлены на финансирование данного проекта и, начиная с 2001 года, 2 595,5 миллионов долларов США было направлено на финансирование данного проекта.

В частности, согласно информации фонда, за счет выделенных средств в различных регионах нашей страны были построены 71 поселок оснащенные всеми необходимыми коммунальными условиями: жилыми домами, школами, детскими садами, больницами, центрами культуры, электрическими подстанциями, узлами связи, газовыми и водопроводными линиями.

Более того, уровень бедности в этих группах снизился с 75 процентов в 2003 году до 12 процентов, и продолжает сокращаться.

(Автор: Мирсаид Ибрагимзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MirsaidIbrahim1

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