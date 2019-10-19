«Южный газовый коридор» станет важным фактором обеспечения безопасности поставок в Европу - исполнительный директор МЭА (Эксклюзив)

19 октября 2019 08:03 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - "Южный газовый коридор" станет важным фактором обеспечения безопасности поставок в Европу, заявил в эксклюзивном интервью Trend исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.

"Помимо нынешних масштабов проекта, "Южный газовый коридор" может соединить дополнительные источники газа из Каспийского региона с более широким европейским рынком. Ожидается, что в течение следующих пяти лет на европейском газовом рынке импортные требования увеличатся примерно на 50 миллиарда кубометров в год, поскольку внутреннее производство продолжает сокращаться, а новые источники поставок, такие как "Южный газовый коридор", станут важными источниками диверсификации и безопасности поставок газа в Европу", - сказал Бирол.

Исполнительный директор отметил, что, "Южный газовый коридор" получил сильную поддержку со стороны Европейского Союза.

"Он состоит из трех трубопроводов, соединяющих Азербайджан с Грузией, Турцией, затем через Грецию и Албанию с Италией. По завершении реализации проекта, он будет способствовать усилению диверсификации и надежности поставок в частности для Центральной и Юго-Восточной Европы. Проект получил сильную поддержку со стороны Европейского Союза и был признан приоритетным коридором поставок в списке проектов ЕС, представляющих общий интерес ", - добавил Бирол.

Отметим, что проект "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шах Дениз-2", через Турцию в Европу.

Основными составляющими проекта являются "Шах Дениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются с начала 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров. Кроме того, шесть миллиардов кубометров азербайджанского газа будут поставляться в западные регионы Турции после выхода на плановую мощность. Эти поставки в ограниченном объеме начались летом 2018 года.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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