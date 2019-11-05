SOCAR построит новые площадки на Нефтяных Камнях

5 ноября 2019 16:52 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На нефтяных камнях планируется построить пять новых производственных площадок в ближайшие годы, сообщил Trend во время медиа-тура, посвященного 70-летию Нефтяных Камней, пресс-секретарь азербайджанской государственной компании SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По словам Ахмедова, на этих площадках планируется пробурить 60-70 добывающих скважин.

Отметим, что на Нефтяных Камнях за время их существования пробурено около двух тысяч скважин и установлено 333 производственные площадки

Подготовительные работы к бурению первой разведочной скважины на Нефтяных Камнях начались в июне 1949 года.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Внесены изменения в долю участия акционеров в уставном капитале Unibank
Бизнес 16:49
Азербайджан среди лидеров по показателю «Быстрота реагирования правительства на изменения»
Политика 16:46
SOCAR обнародовала объем добычи на месторождении «Галмаз»
Энергетика 16:44
Сколько единиц продукции СП "Электрогаз" было реализовано в Азербайджане?
Бизнес 16:39
Политолог: Право на проведение в 2022 году Международного конгресса астронавтики — наглядное подтверждение успехов Азербайджана
Политика 16:34
Азербайджанский завод «Электрогаз» огласил объемы производства аппаратов комби
Бизнес 16:26
Лента новостей
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на закупку хладагентов
Тендеры 17:16
Фонд Гейдара Алиева взял на себя лечение Огтая Гюльалыева
Политика 17:14
В Мингячевире хлеб выпекали в антисанитарных условиях (ФОТО)
Общество 17:01
ERIELL завершила проект по строительству 50 скважин в Узбекистане с опережением на год
Энергетика 16:58
В Грузии построен новый завод по производству натуральных соков
Бизнес 16:57
Президент Ильхам Алиев выделил два миллиона манатов на строительство мастерской по производству ковров в Гёранбое
Политика 16:56
Итальянец разберется в Баку с любовью, или Когда ревность застилает разум
Культура 16:52
Внесены изменения в долю участия акционеров в уставном капитале Unibank
Бизнес 16:49
Через иранский порт Шахид Раджаи перевезено свыше 46 млн т. груза
Экономика 16:48