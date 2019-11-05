SOCAR построит новые площадки на Нефтяных Камнях

БАКУ/Trend/ - На нефтяных камнях планируется построить пять новых производственных площадок в ближайшие годы, сообщил Trend во время медиа-тура, посвященного 70-летию Нефтяных Камней, пресс-секретарь азербайджанской государственной компании SOCAR Ибрагим Ахмедов.
По словам Ахмедова, на этих площадках планируется пробурить 60-70 добывающих скважин.
Отметим, что на Нефтяных Камнях за время их существования пробурено около двух тысяч скважин и установлено 333 производственные площадки
Подготовительные работы к бурению первой разведочной скважины на Нефтяных Камнях начались в июне 1949 года.
(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)
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