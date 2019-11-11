Бразилию пригласили участвовать в декабрьских переговорах ОПЕК+

11 ноября 2019 12:45 (UTC+04:00)

Бразилия может принять участие в заседании стран ОПЕК+ в Вене 6 декабря, на котором будут обсуждаться уровни добычи альянса на период после марта 2020 года. Об этом журналистам сказал генеральный секретарь Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо в кулуарах нефтегазовой конференции ADIPEC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы будем рады видеть Бразилию в составе ОПЕК. Мы ждем их в декабре, пригласили их участвовать в министерской встрече ОПЕК+ 6 декабря", - сказал он.

В конце октября президент Бразилии Жаир Болсонару сказал на форуме Future Investment Initiative, что Бразилия хочет стать членом ОПЕК, но решения пока нет, оно требует обсуждения. При этом он уточнил, что предварительно ему необходимо проконсультироваться с министрами экономики и энергетики.

Бразилия принимала участие в технических консультациях в рамках ОПЕК+ в 2016 году. Однако после нескольких встреч ее представители заявили, что страна не намерена сокращать добычу нефти, так как, напротив, планирует запуск нескольких перспективных проектов. Бразилия добывает около 2,8 млн баррелей нефти в сутки.

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