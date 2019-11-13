Минэнерго США повысило прогноз цены барреля Brent

13 ноября 2019 23:49 (UTC+04:00)

Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent по итогам 2019 года до 63,59 доллара за баррель с прежних 63,37 доллара, а на 2020 год - до 60,1 доллара за баррель с 59,93 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Кроме того, прогноз EIA средней цены на нефть марки WTI на 2019 год повышен до 56,45 доллара против октябрьской оценки в 56,26 доллара, на 2020 год - до 54,6 доллара за баррель с предыдущего значения в 54,43 доллара.

EIA полагает, что стоимость нефти в 2020 году будет ниже, чем в 2019-м, из-за ожидаемого роста запасов этого сырья в первой половине года.

Ведомство также отметило, что в октябре рынки были достаточно сдержанны после повышенной волатильности в сентябре, вызванной атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии. "Ряд признаков указывает на то, что риски со стороны спроса и предложения теряют актуальность", - говорится в докладе минэнерго. Отмечается также, что поддержку стоимости нефти оказывает уменьшение опасений относительно возможности замедления темпов роста мировой экономики.

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