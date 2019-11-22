«ЮГК» поможет Европе диверсифицировать источники поставок газа - замгоссекретаря США

22 ноября 2019 12:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - «Южный газовый коридор» поможет Европе диверсифицировать источники поставок газа.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель госсекретаря США по энергетике Марк Менезес в ходе форума под названием «Контракт века»: 25-летний успех», который состоялся 21 ноября в Вашингтоне.

«Завершение строительства Трансадриатического газопровода (TAP) [который является одним из сегментов «Южного газового коридора»] позволит транспортировать газ из Азербайджана на европейские рынки. «Южный газовый коридор» поможет Южной и Центральной Европе диверсифицировать источники поставок газа в 10 миллиардов кубометров в год из Азербайджана и Каспийского региона уже в следующем году. Это также поможет обеспечить экономическую независимость Азербайджана и других стран Каспийского региона», - сказал он.

Отметим, что "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шах Дениз-2", через Турцию в Европу.

Основными составляющими проекта являются "Шах Дениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются с начала 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров.

Кроме того, шесть миллиардов кубометров азербайджанского газа будут поставляться в западные регионы Турции после выхода на плановую мощность. В ограниченном объеме поставки начались летом 2018 года.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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