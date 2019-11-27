Хаял Джафаров: SOCAR Carbamid начал погашение задолженности

27 ноября 2019 13:28 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанский завод по производству карбамида SOCAR Carbamid начал погашение кредита.

Об этом сказал журналистам директор завода Хаял Джафаров, сообщает в среду Trend с мероприятия, посвященного роли Парижского соглашения в изменении климата и окружающей среды.

По его словам, первый транш в размере 33 миллионов евро был совершен предприятием в июне текущего года, второй транш планируется осуществить во второй половине декабря текущего года, в размере порядка 30 миллионов евро.

"Таким образом, к концу 2019 года предприятие выплатит кредитное обязательство на сумму в 66 миллионов евро", - отметил Джафаров.

Он также подчеркнул, что в следующем году остаток кредитных обязательств составит примерно 460 миллионов долларов евро (в процентах). Срок окупаемости завода продлится до десяти лет.

Напомним, что карбамидный завод был введен в эксплуатацию в январе 2019 года. Предприятие производит аммиак (1,2 тысячи тонн в день) и карбамид, в том числе и в виде гранул ( две тысячи тонн в день).

Внутренние потребности Азербайджана в карбамиде оцениваются в 100-150 тысячи тонн в год. Значительная часть продукции предполагается экспортировать – около полумиллиона тонн в год.

Отметим, что 27 ноября в Баку проходит международная конференция, организованная компанией SOCAR. Темой данного мероприятия является роль Парижского соглашения в изменении климата и окружающей среды. На мероприятии принимают участие президент Госнефтекомпании SOCAR Ровнаг Абдуллаев, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, заместитель министра энергетики Эльнур Султанов и другие.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

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