SOCAR Trading поставит азербайджанскую нефть на вьетнамский НПЗ

30 ноября 2019 11:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вьетнамская государственная нефтеперерабатывающая и нефтехимическая компания Binh Son Refining and Petrochemical Co (BSR) подписала соглашение с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) на покупку пяти миллионов баррелей нефти в 2020 году, сообщает Trend со ссылкой на Reuters.

SOCAR Trading поставит пять миллионов баррелей Azeri Light на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Dung Quat в первой половине 2020 года.

Компания заявила, что с 2020 года азербайджанская нефть станет одним из ее стратегических нефтепродуктов.

Вьетнам все больше полагается на импортную нефть из-за замедления внутреннего производства, поскольку запасы на существующих месторождениях сокращаются.

Импорт сырой нефти в страну за 11 месяцев текущего года увеличился на 66 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 7,44 миллиона тонн.

Отметим, что SOCAR Trading со штаб-квартирой в Женеве была зарегистрирована в декабре 2007 года как маркетинговое подразделение SOCAR с мандатом на продажу азербайджанской нефти, добываемой на блоке «Азери-Чираг-Гюнешли», и других прилегающих месторождениях в Азербайджане.

У SOCAR Trading есть несколько офисов, которые способствуют его глобальному росту. У компании пять основных торговых офисов, расположенных в международных торговых центрах, таких как Женева, Лондон, Сингапур, Дубай и Хьюстон, а также несколько представительств.
Женева является центром операций SOCAR Trading.

Второй по величине офис SOCAR Trading находится в Сингапуре, где компания продает азербайджанскую нефть на востоке, а также торгует различными продуктами и продолжает развивать бизнес со своими азиатскими партнерами.

Из Дубая SOCAR Trading развивает бизнес в регионах Персидского залива и Восточной Африки.

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