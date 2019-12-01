Турецкий эксперт: TANAP изменит ситуацию на мировых энергетических рынках

1 декабря 2019 09:35 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Трансанатолийский газопровод (TANAP) - гигантский проект, который изменит ситуацию на мировых энергетических рынках, сказал Trend специалист по международной торговой операциям в Турции Мурат Акан.

«Как вы знаете, Трансанатолийский газопровод предусматривает транспортировку газа с «Шах-Дениз-2» в Турцию и далее в Европу. Вместе с Южно-Кавказским трубопроводом и Трансадриатическим трубопроводом (TAP) TANAP образует «Южный газовый коридор». Трубопровод протяженностью 1850 километров будет проходить через 20 городов Турции. TANAP одним из проектов, успешно осуществляемых Турцией и Азербайджаном. TANAP - это гигантский проект, который изменит ситуацию на мировых энергетических рынках, увековечит братские отношения между Азербайджаном и Турцией, а также солидарность в тюркском мире», - сказал он.

Акан отметил, что открытие этого гигантского проекта, который был реализован совместными усилиями Турции и Азербайджана, позволит удовлетворить спрос на природный газ Европы и Турции.

«После открытия TANAP последует завершение строительства Трансадриатического газопровода (TAP), после которого газ будет поступать в Европу. Этот проект послужит моделью для отношений с другими тюркскими народами. Этот трубопровод также свяжет Азербайджан с Европой. Турция зависит от импорта природного газа и, следовательно, нуждается в обеспечении безопасности поставок. Поэтому TANAP является важным проектом для удовлетворения спроса на газ в Турции », - заключил он.

Отметим, что церемония открытия второго участка (Фаза-1) Трансанатолийского газопровода (TANAP) состоялась 30 ноября в районе Ипсала, провинции Эдирне Турции.

В этом районе, у греческой границы, TANAP соединяется с Трансадриатическим трубопроводом (TAP), посредством которого природный газ из Азербайджана будет поступать в европейские страны.

Отметим, что пуск первой очереди (Фаза-0) газопровода TANAP состоялся 12 июня 2018 года в турецкой провинции Эскишехир, и с конца июня 2018 года по нему начались коммерческие поставки газа в Турцию.

Объем транспортировки газа в Турцию по TANAP с начала коммерческих поставок газа 30 июня 2018 года и до конца октября 2019 года достиг 3,08 миллиарда кубометров.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, являющегося основным сегментом "Южного газового коридора", составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. По завершении строительства TAP, газ начнет поступать в Европу, приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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