Самир Велиев: Азербайджан является надежным партнером для инвесторов

БАКУ/Trend/ - На 30-м заседании Конференции Энергетической хартии в Брюсселе, Азербайджан представлял заместитель министра энергетики Самир Велиев, сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики.

Заместитель министра выступил на сессии "Улучшение бизнес-среды для достижения социально-экономических, экологических и энергетических целей".

Самир Велиев отметил, что привлечение иностранных инвестиций в экономику страны и создание с этой целью благоприятной среды являются важными составляющими стратегии экономического развития Азербайджана.

Благодаря успешной реализации этой стратегии за годы независимости объем инвестиций составил 270 миллиардов долларов США, сказал он.

Заместитель министра отметил, что проведенные в последние годы реформы способствовали повышению доступности бизнес-среды в нашей стране, Азербайджан занял 25-е место в мире по уровню бизнес-среды в рейтинге Всемирного банка “Doing Business 2020”.

Заместитель министра энергетики Самир Велиев сказал, что Азербайджан является надежным партнером для инвесторов.

Залогом успеха благоприятного инвестиционного климата является превращение Азербайджана в важного партнера в глобальной системе энергетической безопасности, полностью обеспечивающего его энергетическую безопасность, с таким крупным проектом, как Южный газовый коридор, который служит диверсификации транснациональных энергетических и коммуникационных проектов, в частности, источников и маршрутов.

Заместитель министра отметил, что в настоящее время начаты комплексные реформы для обеспечения участия частного сектора в энергетическом секторе, особенно в области возобновляемых источников энергии, и работы по привлечению частных местных и иностранных инвестиций.

«Политика защиты инвестиций и эффективного сотрудничества Азербайджана с иностранными инвесторами позволит нам успешно реализовать наши цели по формированию рыночных отношений в энергетическом секторе, дальнейшее развитие возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности», - сказал замминистра Самир Велиев.

Следует отметить, что в следующем году Азербайджан будет председательствовать на конференции по Энергетической хартии.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @AnSav_2105

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