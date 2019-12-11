В Польше заявили, что очистка "Дружбы" от загрязненной нефти затянется на 2020 год

11 декабря 2019 20:17 (UTC+04:00)

Очистка польской системы передачи нефти от поступившей в Польшу весной этого года загрязненной нефти затянется на 2020 год. Об этом заявил в среду глава компании - оператора польского участка нефтепровода "Дружба" PERN Игорь Василевский, передает в среду Trend со ссылкой на ТАСС.

"Польские и немецкие нефтеперерабатывающие заводы имеют свою систему производства. На наши просьбы забирать больше загрязненной нефти они отвечают сдержанно. Они базируются на своих поставках, и мы должны их постоянно реализовывать. Есть хранилища с загрязненной нефтью и без нее. Компании решают, из каких брать", - сказал Василевский, подчеркнув, что у НПЗ высокие требования к качеству.

"С таким развитием событий мы будем перерабатывать загрязненную нефть еще весь 2020 год. Все зависит от клиентов", - указал он.

"Транснефть" объявила, что полная сумма компенсаций станет известна в 2020 году, потому что ее хранилища тоже загрязнены хлором. С другой стороны, НПЗ до момента переработки всей загрязненной нефти не смогут назвать окончательную сумму. Сегодня любые расчеты связаны с риском ошибки. После переработки последней партии будет известно, что нужно заменить, а что отремонтировать. Мы ожидаем долгого разговора с россиянами", - резюмировал глава PERN.

Отметим, что нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Загрязнение нефти в "Дружбе" хлорорганикой, выявленное в апреле, привело к приостановке прокачки российской нефти на Украину, в Польшу, Германию, Венгрию и Словакию.

Ежегодно компания PERN, которая осуществляет функции оператора польского участка трубопровода, перекачивает в национальную систему около 50 млн тонн нефти из России, управляя сетью нефтепроводов протяженностью 2,6 тыс. км, а также располагает хранилищами объемом 3,5 млн куб. м и нефтяным портом в Гданьске мощностью 40 млн тонн нефти в год. PERN осуществляет поставки на два НПЗ в Польше - в Плоцке ("Орлен") и Гданьске ("Лотос"), а также на два НПЗ в Германии - в местностях Шведт и Шпергау.

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