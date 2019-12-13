Нефть дорожает на ослаблении торговых опасений

Мировые цены на нефть растут в пятницу в свете торговых новостей, которые рынки расценили как признаки скорого заключения соглашения между США и Китаем. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,65%, до 64,62 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,52%, до 59,49 доллара за баррель.

В центре внимания инвесторов находятся новости вокруг продолжительного торгового конфликта между США и Китаем, который оказывает давление на мировую экономику и спрос на нефть. СМИ сообщили в ночь на пятницу о том, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и китайский посол в Вашингтоне Цуй Тянькай могут уже в пятницу подписать проект торгового соглашения между двумя странами. До этого появились сообщения о том, что президент США Дональд Трамп уже утвердил первый этап торговой сделки с Китаем.

В то же время агентство Рейтер отмечает, что несмотря на то что торговая сделка в краткосрочной перспективе может оказать положительное влияние на спрос на нефть, по-прежнему сохраняются опасения относительно спроса из-за переизбытка предложения. "Сохраняющиеся сомнения по поводу спроса ограничат рост цен на нефть", — сказали агентству аналитики банка ANZ.

Что касается баланса спроса и предложения: тут участники торгов продолжают отыгрывать данные декабрьского доклада Международного энергетического агентства (МЭА), которое, в частности, ожидает переизбытка предложения нефти на рынке в первом квартале 2020 года, несмотря на решение ОПЕК+ увеличить сокращение добычи в этот период.

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