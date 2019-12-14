В регионах Азербайджана газифицированы еще 700 домов

БАКУ/Trend/ -Тринадцатого декабря в поселке Кюпчалгышлаг Губинского района 113 частных домов были обеспечены снабжением природного газа, сообщает Trend со ссылкой на производственное объединение (ПО) «Азеригаз».

В целом, в селе Кюпчалгышлаг было проложено 7,497 тысячи метров газовых труб различного диаметра, а также в 113 домах установлены газовые регуляторы и счетчики газа.

В селе Гарабуджаг Кюрдамирского района 280 частных домов были обеспечены природным газом. В настоящее время число абонентов, получающих газ по району, достигло 20,855 тысячи, что составляет 99,4 процента от общего числа жителей.

Для газификации поселка Гарабуджаг были проложены 10,172 тысячи метров полиэтиленовых и 16,792 тысячи метров стальных газовых труб различного диаметра, а также в 280 домах установлены газовые регуляторы и счетчики газа.

В жилом массиве «Вагонлар» Мингячевирского района 260 частных домов были обеспечены подачей природного газа. В жилом массиве проложены новые газовые трубы протяженностью 9,1 тысячи метров различного диаметра.

Отметим, что работы по газификации на территории Мингячевира, называемой «Вагонлар эви», начались в середине августа этого года с учетом рекомендаций Администрации Президента Азербайджана, а также обращений местных исполнительных органов и жителей.

Также с 13 декабря поселок Аркиван Масаллинского района был обеспечен подачей природного газа. Протяженность новых газовых линий составляет 11,006 тысячи метров.

Отметим, что во всех населенных пунктах линии газоснабжения были предварительно проверены на герметичность и прочность. Подача природного газа осуществляется с соблюдением «Правил технической безопасности в газовом хозяйстве».

Отметим, что ПО "Азеригаз" осуществляет транспортировку, распределение и продажу природного газа на территории Азербайджана. "Азеригаз" также обеспечивает транспортировку природного газа, добываемого SOCAR, в Иран, Грузию и Россию.

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