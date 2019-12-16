Цены на азербайджанскую нефть 13 декабря изменились разнонаправленно

16 декабря 2019 09:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста тринадцатого декабря составила 70,86 доллара за баррель, что на 0,67 доллара больше предыдущего показателя, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 69,39 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем больше на 0,66 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 61,95 доллара за баррель, что на 0,67 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, тринадцатого декабря составила 67,69 доллара за баррель, что на 0,85 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс на шестнадцатое декабря составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анастасия Савченко)

Twitter: @AnSav_2105

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