Cмета проекта расширения казахстанского месторождения Тенгиз на утверждении у партнеров

19 декабря 2019 14:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Увеличение сметы по проекту будущего расширения месторождения Тенгиз вызывает обеспокоенность у министерства энергетики Казахстана, заявил вице-министр энергетики Асет Магауов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на казахские СМИ.

По его словам, сейчас «Тенгизшевройл» (компания, разрабатывающая месторождение) уже подготовил все расчеты и передал непосредственно своим партнерам, в том числе национальной компании «КазМунайГаз». Он также отметил, что пока стороны не пришли к конкретному решению.

«Мы ожидаем итогов рассмотрения. В целом на встрече с руководителями компаний «Тенгизшевройл» и «Шеврон» мы высказали свою обеспокоенность, чтобы они приняли меры по оптимизации затрат», - подытожил он.

Напомним, Исполнительный вице-президент корпорации «Шеврон» Джей Джонсон недавно заявил, что компания увеличила смету расходов на Проект будущего расширения – Проект управления устьевым давлением (ПБР-ПУУД) до 45,2 миллиарда долларов.

«Дополнительные расходы на строительство представляют собой самую большую часть пересмотренной сметы. Более половины увеличения стоимости строительства обусловлена тем, что строительных работ предполагается больше, чем первоначально. Баланс в основном обусловлен более высокой стоимостью строительства, и большей сложностью работ, чем первоначально предполагалось», - отметил тогда Джонсон.

Открытое в 1979 году, нефтегазовое месторождение Тенгиз, является одним из трех самых крупных месторождений в Казахстане. Расположено в 350 километрах к юго-востоку от города Атырау.

Проекты ПБР-ПУУД являются следующим этапом расширения производственных мощностей на Тенгизском месторождении. Прогнозируется, что реализация ПБР-ПУУД позволит повысить производственную мощность на месторождении до 12 миллионов тонн в год, в результате чего общий объём добычи "Тенгизшевройл" составит порядка 39 миллионов тонн нефти в год.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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