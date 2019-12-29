Ровнаг Абдуллаев: «Объем добычи нефти на АЧГ достиг 500 миллионов тонн»

БАКУ/Trend/ - С начала разработки блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) общая добыча нефти достигла 500 миллионов тонн. Об этом сказал президент госнефтекомпании SOCAR Ровнаг Абдуллаев в ходе сегодняшнего мероприятия, посвященного итогам года, сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.

Отметим, что в мероприятии приняли участие представители руководства SOCAR, руководители управлений и предприятий, а также группа нефтяников, награжденных согласно распоряжениям главы государства, подписанным в канун “Дня нефтяника” и 70-летия “Нефтяных Камней.

«Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев рассказал об итогах уходящего года, о проектах, успешно завершенных компанией в Азербайджане и за рубежом, таких как Трансананатолийский газопровод (TANAP), SOCAR Polymer, Карбамидный завод. Он подробно остановился на перспективах компании в предстоящие годы, отметив, что SOCAR принимает активное участие в процессах социально-экономического развития в Азербайджане», - говорится в сообщении.

Он также отметил, что курс реформ, охватывающий все сферы жизни страны, открывает перед SOCAR новые горизонты, а повышение устойчивости бизнеса, цифровизация производственных процессов - одна из главных задач, стоящих перед компанией.

«Компания намерена повысить эффективность труда не только увеличением численности работников, но также и за счет применения технологий», - отмечается в сообщении.

Отметим, что контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ, до 2050 года.

Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) – 30,37 процента, AzACG (SOCAR) – 25 процентов, Chevron – 9,57 процента, INPEX – 9,31 процента, Equinor – 7,27 процента, ExxonMobil – 6,79 процента, TP – 5,73 процента, ITOCHU – 3,65 процента, ONGC Videsh Limited (OVL) – 2,31 процента.

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