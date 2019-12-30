S&P Global Platts: «Южный газовый коридор» поможет Европе снизить выработку угля

30 декабря 2019 09:32 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - "Южный газовый коридор" поможет Европе снизить выработку угля, сказал Trend аналитик S&P Global Platts Джеймс Хакстепп.

Он отметил, что около четверти всего объема энергоресурсов, используемых в Европе, составляет природный газ, спрос на который удовлетворяется за счет импорта по трубопроводам, поставок в виде сжиженного природного газа (СПГ) и за счет местного производства.

"Производство угля в Европе уже сократилось на 40 процентов в период с 2018 по 2019 год, в основном благодаря увеличению поставок газа, более низким ценам и переходу от угля к газу в энергетическом секторе. "Южный газовый коридор" поможет ускорить этот процесс в Европе, особенно в Италии, которая планирует в течение следующих пяти лет увеличить мощность производства электроэнергии за счет газа. Греция и Венгрия также присоединились к растущему числу стран, которые планируют поэтапно отказаться от угля, к 2028 и 2030 годам, соответственно", - сказал Хакстепп.

Он отметил, что в результате выработки природного газа выбросы углерода в атмосферу составляют на 50 процентов меньше, чем в результате выработки угля в эквивалентном объеме.

"Азербайджанский газ предоставит европейским рынкам дополнительный источник поставок газа, увеличит конкуренцию на рынке и обеспечит больше привилегий в переговорах с другими поставщиками. Газовые хабы Южной Европы значительно отстают от Северо-Западной Европы по уровню ликвидности и конкуренции и этот новый источник газа поможет Южной Европе и в частности Италии утвердиться в качестве крупного хаба", - отметил аналитик.

Отметим, что "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шах Дениз-2", через Турцию в Европу.

Основными составляющими проекта являются "Шах Дениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются с начала 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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