Российская компания возместила ущерб еще ряду казахстанских компаний

30 декабря 2019 17:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Российская компания «Транснефть» возместила ущерб за испорченную нефть еще 18 казахстанским нефтяным компаниям, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на казахстанскую компанию «КазТрансОйл».

Ранее, 19 декабря текущего года, аналогичные выплаты были произведены 14 компаниям.

Напомним, соглашение в пользу 14 казахстанских нефтяных компаний было подписано седьмого ноября 2019.

Также, аналогичные документы в интересах еще 18 компаний были дополнительно подписаны 27 ноября. Сообщалось, что соглашения в пользу оставшихся шести компаний будут оформлены по мере их готовности.

Напомним, что в апреле-мае текущего года в системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» сложилась чрезвычайная ситуация, связанная с наличием в транспортируемой нефти высокой концентрации хлорорганических соединений. Данная ситуация привела к отгрузке некондиционной нефти для казахстанских грузоотправителей на танкеры в порту Усть-Луга. В результате около 699 тысяч тонн нефти 38 казахстанских нефтяных компаний подверглись загрязнению в системе магистрального нефтепровода «Дружба».

АО «КазТрансОйл» в качестве национального оператора Казахстана по магистральному нефтепроводу выступает от имени нефтяных компаний, потерпевших ущерб, и проводит работу по подписанию соглашений о выплате компенсации с ПАО «Транснефть».

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Российская «Транснефть», «КазТрансОйл» окончательно договорились о компенсациях за испорченную нефть
Энергетика 17:22
«Казаэронавигация» категорически опровергло версию крушения самолета Bek Air
Казахстан 16:11
Спутный след мог послужить причиной крушения самолета Bek Air
Казахстан 15:48
Рухнувший самолет Bek Air не загорелся из-за погодных условий
Казахстан 14:47
Казахстанский «Ульбинский металлургический завод» закупит насосы
Тендеры 11:22
Газопровод «Сарыарка» введен в эксплуатацию в Казахстане
Энергетика 10:39
Лента новостей
Евгений Михайлов: Президент Азербайджана направил месседж на продолжительную дружбу с Россией
Политика 18:45
По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах, доставлены новогодние подарки (ФОТО)
Политика 18:44
Дарья Гревцова: Президент Алиев расставил четкие акценты успешного сотрудничества России и Азербайджана
Политика 18:29
Президент Ильхам Алиев передал ряд медучреждений в подчинение TƏBİB
Политика 18:07
Глава МИД Ирана назвал переговоры с Лавровым плодотворными
Политика 18:02
UzAuto Motors Узбекистана начал продавать автомобили в матово-черной расцветке
Бизнес 18:01
Неизвестный устроил стрельбу в магазине в центре Берлина
Европа 17:59
Центробанк Азербайджана проведет первый в 2020 году депозитный аукцион
Финансы 17:51
Спрос на аукционе Центробанка Азербайджана всемеро превысил предложение
Финансы 17:49