Долг "Азеристиликтеджхизат" ПО "Азеригаз" полностью погашен

БАКУ /Trend/ - Задолженность ОАО "Азеристиликтеджхизат" Производственному объединению "Азеригаз" за использованный газ полностью погашена.

Об этом в среду сказал Trend пресс-секретарь ПО "Азеригаз" Джейхун Сафаров. По его словам, задолженность ОАО погашена государством.

"В прошлом году, согласно распоряжению Кабинета министров, задолженность ОАО "Азеристиликтеджхизат" ПО Азеригаз в размере 32,7 миллиона манатов за использованный с первого ноября 2018 года по 15 декабря 2019 года газ была полностью погашена государством. Ведомство будет оплачивать газ, использованный после указанного периода", - сказал Сафаров.

Напомним, что у ОАО "Азеристиликтеджхизат" накопилась задолженность ПО "Азеригаз" в размере 29 миллионов манатов за газ, использованный с первого ноября 2018 года по летние месяцы 2019 года. К 15 декабря 2019 года эта цифра увеличилась до 32,7 миллиона манатов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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