На энергетической бирже Ирана продано свыше 100 тысяч тонн бензина

15 января 2020 13:17 (UTC+04:00)

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