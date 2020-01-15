Началось бурение первой разведочной скважины на блоке “Шафаг-Асиман”

БАКУ/Trend/ - Компании SOCAR и BP объявляют, что 13 января текущего года в азербайджанском секторе Каспийского моря на морском блоке «Шафаг-Асиман» началось бурение первой разведочной скважины (SАХ01), сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.

Как отмечается, в соглашении о разделе доли добычи по блоку «Шафаг-Асиман» SOCAR и BP имеют равные доли участия - по 50 процентов каждая. Оператором этапа разведки проекта является компания BP. Бурение скважины осуществляет компания SOCAR Caspian Drilling Company (CDC).

«Скважина SАХ01 является первой скважиной, которая будет пробурена в этой области, ее бурение соответствует условиям соглашения, утвержденного Милли Меджлисом Азербайджана в 2011 году», - говорится в сообщении компании.

Также отмечается, что общая глубина данной скважины достигнет cеми тысячи метров, а буровые работы продолжатся в течение девяти месяцев. Затем будут проанализированы показатели скважины.

«Некоторое время назад мы вместе с нашим партнером – компанией BP, успешно завершили сейсморазведку на структуре «Шафаг-Асиман». Теперь мы переходим к следующему этапу и начинаем бурение разведочной скважины. Разведочное бурение позволит полностью реализовать потенциал структуры», - заявил президент компании SOCAR Ровнаг Абдуллаев, слова которого приводятся в сообщении.

Региональный президент компании BP в Азербайджане, Грузии и Турции - Гэри Джонс, в свою очередь, сказал, что морской блок «Шафаг-Асиман» имеет большой потенциал и если разведка будет успешной, это может привести к открытию крупномасштабных запасов газа.

«Проведена большая подготовительная работа для обеспечения безопасной и надежной реализации программы бурения», - приводятся в сообщении его слова.

Отметим, что буровые работы на скважине SАХ01 ведутся с помощью полупогружной буровой установки имени Гейдара Алиева, управляемой SOCAR Caspian Drilling Company (CDC).

Эта установка в ноябре 2019 года на договорной основе была отправлена на участок скважины САХ01 для подготовки к началу буровых операций.

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