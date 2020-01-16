В ПО "Азнефть" новые назначения

БАКУ/Trend/ - В производственном объединении (ПО) «Азнефть» состоялись новые назначения на несколько руководящих должностей, сообщает Trend со ссылкой на ПО.

В сообщении отмечается, что на должность начальника нефтегазодобывающего управления (НГДУ) «Абшероннефть» был назначен Рамин Гулиев, на должность начальника НГДУ имени А.Амирова был назначен Фахри Хагвердиев, на должность начальника НГДУ им Г.З.Тагиева был назначен Джаваншир Нуриев.

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