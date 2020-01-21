Госдеп: США рассматривает «Южный газовый коридор» как стратегический проект

21 января 2020 16:58 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Избиратели 38 избирательного округа: «Мы обязательно проголосуем за Нагифа Гамзаева» (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 18:15
Азербайджанский завод «Азертехнолайн» о ближайших планах по экспорту за рубеж
Бизнес 17:51
Яшар Керимов стал заместителем председателя правления Yelo Bank
Общество 17:41
США призвали ливийскую NOC немедленно восстановить добычу нефти
США 16:37
Дональд Трамп заявил о готовности США обсуждать с Великобританией условия новой торговой сделки
США 15:57
Дональд Трамп рассказал о сроках переговоров по второму этапу сделки с Китаем
США 15:55
Лента новостей
Избиратели 38 избирательного округа: «Мы обязательно проголосуем за Нагифа Гамзаева» (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 18:15
Минобразования Азербайджана о зимних каникулах в школах
Общество 18:08
Беларусь готова покупать азербайджанскую нефть по мировым ценам - Лукашенко
Другие страны 18:05
Azercell поддержал проведение обучающего курса “Безопасный Интернет” (ФОТО)
ИКТ 17:53
Азербайджанский завод «Азертехнолайн» о ближайших планах по экспорту за рубеж
Бизнес 17:51
Мазахир Панахов: Некоторые кандидаты умышленно неправильно представляют документы
Политика 17:41
Яшар Керимов стал заместителем председателя правления Yelo Bank
Общество 17:41
В Азербайджане обнародовано число аккредитованных на парламентских выборах наблюдателей
Политика 17:38
Введен в эксплуатацию один из привезенных в Баку электропоездов
Транспорт 17:38