Нефть дешевеет на ослаблении опасений за поставки

22 января 2020 09:30 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть снижаются в среду утром на фоне снижения опасений за влияние нестабильности с поставками из Ливии на мировой рынок. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные бирж.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,4%, до 64,33 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,48%, до 58,1 доллара за баррель.

Цены на нефть продолжают стабилизироваться после резкого скачка, вызванного перебоями с поставками сырья из Ливии, появившимися после того, как Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) сообщила о блокировании трубопроводов на нефтяных месторождениях Шарара (Sharara) и Эль-Филь (El Feel).

Инвесторы с оптимизмом встретили новости о том, что NOC приветствует призывы США о восстановлении добычи в прежнем режиме. Ранее посольство США в Ливии заявило, что ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) должна немедленно восстановить добычу нефти в привычном режиме.

"Участники рынка уже начинают забывать об этой истории, полагая, что это временное отключение", — отметила главный сырьевой стратег RBC Capital Markets Хелима Крофт (Helima Croft), чье мнение приводит агентство Рейтер.

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