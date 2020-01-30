Заур Гахраманов: В 2019 году инвестиции, вложенные SOCAR Turkey, стали окупаться (ИНТЕРВЬЮ)

Эксклюзивное интервью Trend с генеральным директором SOCAR Turkey Зауром Гахрамановым.

Итоги 2019 года

2019 год имеет особое значение для SOCAR Turkey как год, когда инвестиции компании стали окупаться, сказал Заур Гахраманов.

«Как вы знаете, в июне 2018 года мы открыли Трансанатолийский газопровод (TANAP), который является огромным шагом к обеспечению безопасности энергоснабжения {Европы}. С тех пор начались коммерческие поставки природного газа в Турцию. Строительство TANAP протяженностью 1850 километров было полностью завершено в конце 2019 года, что позволило доставить природный газ до границы Европы», - сказал Гахраманов.

Он отметил, что после ввода в эксплуатацию Трансадриатического газопровода (TAP) азербайджанский природный газ будет поставляться в Европу. «Еще одна крупная инвестиция - это нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Star стоимостью 6,3 миллиарда долларов, который был открыт в октябре 2018 года. На НПЗ Star производятся дизельное топливо, нафта, авиационное топливо и сжиженный нефтяной газ (LPG), которые играют важную роль в сокращении дефицита текущего счета Турции. НПЗ Star начал работать на полную мощность в 2019 году и осуществлять продажи на внутреннем рынке», - сказал Гахраманов.

Генеральный директор SOCAR Turkey добавил, что еще одним важным шагом стало приобретение Bursagaz, Kayserigaz, SOCAR Enerji Ticaret, Enervis и Millenicom в июне 2019 года. «Таким образом, SOCAR Turkey также стала участвовать в распределении природного газа, завершая тем самым всю цепочку «нефтепереработка-нефтехимия-энергетика-логистика-распределение-поставка», - добавил он.

«Мы запустили процесс интеграции, охватывающий все компании нашей Группы, и создали подразделения по переработке и нефтехимии, по природному газу, по инновациям и технологиям и по логистике. Я считаю, что НПЗ Star был первым конкретным доказательством того, какие преимущества принесет нам эта интеграция. Мы увидели преимущества совместной работы НПЗ Star и Petkim в финансовых результатах Petkim в третьем квартале 2019 года. Мы будем продолжать увеличивать синергию и прибыльность наших бизнес-процессов с помощью общей инфраструктуры, которую мы создали в наших подразделениях, а также с помощью общих услуг, которые будут предоставлены», - сказал Гахраманов.

Транспортировка через TANAP

Объем транспортировки газа в Турцию по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP), являющемуся наиболее важной частью «Южного газового коридора» протяженностью 3500 километров, который будет поставлять азербайджанский природный газ в Турцию и Европу, достиг 3,7 миллиарда кубометров к концу 2019 года [с момента начала коммерческих поставок газа 30 июня 2018 года], сказал Гахраманов.

Он отметил, что TANAP общей мощностью 16 миллиардов кубометров газа [в год] рассчитан на поставки в Турцию 6 миллиардов кубометров, а 10 миллиардов кубометров газа будут транспортироваться в Трансадриатический трубопровод (TAP) на границе Турции и Греции.

По словам Гахраманова, благодаря этому проекту Азербайджан будет играть эффективную роль в обеспечении энергобезопасности Европы.

Нефтехимический комплекс Petkim

«Нефтехимический комплекс Petkim, контрольный пакет которого мы приобрели в 2008 году, по-прежнему является первым и единственным интегрированным нефтехимическим заводом в Турции. Petkim как самый надежный поставщик нефтехимического рынка Турции производит около 60 различных продуктов нефтехимии на 15 основных и шести вспомогательных предприятиях. Мы постоянно оцениваем инвестиционные возможности для обработки промежуточных продуктов на Petkim и преобразования их в конечные», - сказал Гахраманов.

«С 55-летним опытом работы Petkim и с помощью Центра исследований и разработок мы продолжаем наши исследования и развитие бизнеса с тем, чтобы расширить наш нефтехимический портфель за счет имеющихся мощностей или дополнительных инвестиций», - добавил он.

Генеральный директор SOCAR Turkey отметил, что, несмотря на сокращение как в общем плане, так и в нефтехимической отрасли на мировых рынках в третьем квартале 2019 года, финансовые результаты Petkim были довольно хорошими.

Petkim побил рекорд производства, выпустив 3,4 миллиона тонн валовой продукции в 2019 году, и в 2020 году планируется продолжение такой успешной динамики, сказал Гахраманов.

Он отметил, что продукция нефтехимического комплекса Petkim, экспортируемая в более чем 78 стран мира, отличается высоким качеством на мировом рынке.

По его словам, в рамках программы Turquality было проведено исследование целевых рынков для каждого продукта Petkim.

«В этом исследовании изучались страны с ВВП на уровне более 50 миллиардов долларов по итогам 2017 года. Изучение проводилось по таким критериям, как географическое положение, политическая стабильность, уровень доступности рынка. Страны с высоким экономическим потенциалом были выбраны в качестве целевых рынков. Малайзия и Пакистан, которые являются странами с высоким экономическим потенциалом, также входят в список наших целевых рынков», - добавил Гахраманов.

Говоря об инвестициях, он сказал, что после приобретения контрольного пакета акций нефтехимического комплекса Petkim, SOCAR Turkey инвестирует в него в среднем около 100 миллионов долларов в год.

«Наши общие инвестиции в Petkim составили около одного миллиарда долларов в 2008-2018 годах», - сказал он.

Гахраманов отметил, что приоритет при инвестировании был отдан модернизации заводов, общему благоустройству, цифровизации, а также инвестициям в энергетику и окружающую среду.

«Мы продолжим инвестировать в цифровизацию Petkim и модернизацию наших заводов в 2020 году», - добавил он.

НПЗ Star

Объем переработки сырой нефти на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Star, который начал производство на полную мощность в сентябре 2019 года, достиг 7,2 миллиона тонн на конец 2019 года, сказал Гахраманов.

Он напомнил, что нефтеперерабатывающий завод Star, являющийся крупнейшим инвестиционным проектом реального сектора в Турции, приступил к работе после церемонии открытия, состоявшейся в октябре 2018 года с участием президентов Азербайджана и Турции.

«НПЗ Star с мощностью переработки 10 миллионов тонн сырой нефти в год производит 4,8 миллиона тонн дизельного топлива, 1,6 миллиона тонн нафты, а также реактивного топлива и сжиженного нефтяного газа (СНГ), которые играют важную роль в сокращении дефицита текущего счета Турции», - добавил Гахраманов.

Он отметил, что SOCAR Turkey использует самые современные в мире технологии на нефтеперерабатывающем заводе Star, который был построен с инвестициями в 6,3 миллиарда долларов.

«Продолжая свою деятельность, мы проводим исследования по моделированию и обрабатываем продукцию с наилучшими ценами и качеством в соответствии с рыночными условиями. Естественно, страны, у которых мы покупаем эти продукты, а равно и их количество, также меняются. В дополнение к России и Ираку, с конца 2019 года мы начали импортировать данные продукты из большего количества источников. Мы планируем еще больше увеличить это число», - сказал он.

Совместный с BP проект по строительству нового нефтехимического комплекса

Как сказал Гахраманов, продолжаются предварительные инженерные и проектные работы по проекту нефтехимического комплекса, который планируется реализовать в Частной промышленной зоне в Алиаге (Измир).

«Мы дадим обновленную информацию об окончательном инвестиционном решении по проекту в течение 2020 года. В результате ввода в эксплуатацию этого объекта ожидается, что импорт чистой терефталевой кислоты в Турцию снизится до нуля, и в то же время будет возможно производить продукты параксилола в Турции, которые в настоящее время импортируются в объеме 800 тысяч тонн», - сказал он.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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